Беларусь и Россия договорились об авиаперелетах между столицами

Минск. Авиакомпании Беларуси и России договорились выполнять по пять ежедневных рейсов на линии Минск-Москва в зимнем расписании 2012-2013 годов (с 31 октября по конец марта).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси по итогам переговоров двух стран.

«Назначенными перевозчиками являются авиакомпания «Белавиа» и ОАО «Аэрофлот». Стороны договорились продолжить работу по либерализации воздушного сообщения, в том числе в рамках Единого экономического пространства. В этих целях в ближайшее время состоится трехсторонняя встреча Россия-Казахстан-Беларусь», - отметили в Минтрансе Беларуси.

По информации Минтранса Беларуси, переговоры авиационных властей Беларуси и России по частоте полетов прошли 3-4 октября в Москве. Белорусскую делегацию на переговорах возглавлял начальник департамента по авиации Минтранса Беларуси Вадим Мельник.

Ранее министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак заявил, что выступает за полную отмену ограничений по авиаперевозкам между Россией и Беларусью, однако белорусской стороне для реализации этого намерения нужно время на модернизацию парка Национальной авиакомпании «Белавиа».

Напомним, конфликт вокруг авиасообщения Москва-Минск начался в конце марта этого года. Его причиной стало количество рейсов по данному маршруту: российская сторона настаивала на их увеличении до пяти, белорусская — на паритете из четырех рейсов. Планы России увеличить число полетов в Минске рассматривали как попытку получить преимущество на белорусском рынке авиаперевозок. Белорусская сторона также заявляла, что организация пятого рейса в Россию ей экономически невыгодна.

В свою очередь россияне подчеркивали, что действующее между Россией и Беларусью соглашение о воздушном сообщении устарело и не отвечает договоренностям об общеэкономическом пространстве, а также не соответствует нормам Таможенного союза.

В апреле Россия и Беларусь договорились, что каждая сторона будет выполнять по пять авиарейсов в день между Москвой и Минском в летний период. Такой порядок начал действовать с 27 апреля.