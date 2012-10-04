«МТС Украина» не исключает продажи своей сети сотовой связи стандарта CDMA

Оператор мобильной связи «МТС Украина» не исключает в будущем продажи своей сети сотовой связи стандарта CDMA, в которой предоставляются услуги широкополосного доступа в Интернет («МТС Коннект 3G»). Об этом сообщили УНИАН в компании со ссылкой на гендиректора компании Ивана Золочевского.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день услуга «МТС Коннект 3G» фактически достигла своего насыщения. И хотя данная услуга полностью выполняет свои функции и устраивает компанию по своим показателям, однако в ближайшие несколько лет «вряд ли стоит ожидать какого-то значительного ее развития».

Услуга, по словам И.Золочевского, скорее является нишевой, и поэтому, «если найдется гипотетический покупатель, мы будем готовы продать ему этот бизнес», - сказал И.Золочевский.

При этом он отметил, что, как вариант, может быть рассмотрено предложение сдать сеть в аутсорсинг либо использовать совместно, как это делают многие международные компании.

Сегодня в CDMA-сети компании установлены порядка 600 базовых станций, в зоне покрытия сети находятся 360 населенных пунктах по всей Украине, в т.ч. все областные центры.

Справка УНИАН. ПрАО «МТС Украина» обслуживает более 19,1 млн абонентов мобильной связи стандарта GSM. Выручка компании за 2011 год составила 9,1 млрд гривен. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).