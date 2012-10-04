На ПЖД предупреждено краж грузов и имущества на 575 тыс. грн

Работники военизированной охраны Приднепровской железной дороги за январь-сентябрь 2012 года предупредили 427 краж грузов и имущества ж/д на сумму 575 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

За кражи задержаны 432 человека.

В частности, на станции Запорожье-Грузовое расхитители пытались украсть почти 100 метров железнодорожных рельсов на сумму более 33 тыс. грн.

29 сентября на станции Пологи Запорожской дирекции железнодорожных перевозок оперативная группа стрелково-пожарной команды предупредила кражу 30 метров кабеля со сварочного аппарата. Задержан неработающий гражданин, которого вместе с украденным имуществом передали в линейный отдел милиции.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.