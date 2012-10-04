В Днепропетровске открылась фотовыставка о развитии украинского транспорта

В фойе главного железнодорожного вокзала Днепропетровска впервые открылась передвижная фотовыставка, посвященная развитию украинского транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН на стендах с логотипами ЕС размещены фотографии крупнейших отечественных инфраструктурных объектов, модернизированных в последнее время. Организатором передвижной фотовыставки выступает Проект Европейского Союза «Поддержка имплементации транспортной стратегии Украины».

«Украина заявила о своем намерении интегрироваться в Евросоюз. Это в том числе значит, что мы должны перейти на европейские стандарты работы железнодорожного транспорта по скоростному движению, по качеству обслуживания пассажиров, по доступу людей с ограниченными возможностями к объектам инфраструктуры. Выставка поможет пассажирам больше узнать, что у нас сделано в этом направлении и к чему нужно стремиться», - сообщил журналистам начальник Приднепровской железной дороги Александр Момот.

Что касается ПЖД, по его словам, в ближайшее время в Симферополе откроется новый терминал, который соединит главный и пригородный ж/д вокзалы. «В этом терминале будет все по европейским стандартам. Кроме того пассажиры- инвалиды не почувствуют здесь никакого дискомфорта», - уточнил начальник ПЖД.

Эксперт проекта ЕС «Поддержка имплементации транспортной стратегии Украины» Дайва Вилкялите, презентуя передвижную фотовыставку, отметила, что ее идея очень проста – коммуникация между пассажирами и работниками транспорта.

«Украина в 2010 году приняла стратегию развития транспорта до 2020 года, которая предполагает обновление речных и морских портов, аэропортов, автодорог, железной дороги и создание комфортных условий для безопасных, комфортных и быстрых путешествий. От этого станет легче не только вашей стране, которая является важнейшим транспортным коридором ЕС, но и соседям по Европе», - подчеркнула Д.Вилкялите.

Она также напомнила, что ЕС в рамках Проекта «Поддержка имплементации транспортной стратегии Украины» выделил 65 млн евро.

После месячного пребывания в Днепропетровске, передвижная фотовыставка будет экспонироваться в залах ожидания шести крупнейших железнодорожных вокзалов Украины – Запорожья, Харькова, Одессы, Львова, Донецка и Киева.