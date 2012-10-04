Количество пользователей Facebook превысило миллиард

Количество пользователей Facebook, посещающих самую популярную социальную сеть минимум раз в месяц, превысило миллиард человек, заявил основатель компании Марк Цукерберг в эфире одного из американских каналов.

Как сообщает Би-Би-Си, цитирующая Цукерберга, за время существования сети эти пользователи успели поставить 1,13 триллионов отметок «Like» (“нравится”), загрузить 219 миллиардов фотографий и 17 миллиардов раз отметить свое местонахождение.

Придуманная в 2004 году социальная сеть, по словам ее основателя, будет и дальше завоевывать рынок, пополняя базу пользователей.

Рост сети, осуществившей весной 2012 года первичное размещение акций на Нью-Йоркской бирже, будет приветствоваться инвесторами. Они, сообщает Би-Би-Си, желают увидеть не только рост числа пользователей, но и рост стоимости акций компании, которые за последние несколько месяцев упали в цене с 38 долларов за штуку до 22 долларов.

Инвесторы также ждут активного присутствия компании на тех рынках, где Facebook пока не доминирует. Это, прежде всего, Китай и Россия, где местные социальные сети пользуются не меньшей популярностью. Так, русскоязычная сеть в «ВКонтакте» насчитывает более 300 миллионов пользователей против 7 миллионов региональных пользователей Facebook. Не случайно господин Цукерберг на минувшей неделе посетил Москву, где принял участие в популярном вечернем телешоу, провел широко разрекламированную встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также наведался с внезапным визитом в местную девелоперскую компанию.

Справка УНИАН. Социальная сеть Facebook, штаб-квартира которой расположена в Калифорнии, была создана восемь лет назад студентом Гарварда Цукербергом. Во втором квартале 2012 года сеть на фоне роста расходов, связанных с проведенным IPO и компенсациями своим сотрудникам, получила убытки в размере 157 млн долл. по сравнению с чистой прибылью в размере 240 млн долл. за аналогичный период 2011 года.

В 2012 году инвестиционные аналитики ожидают роста выручки Facebook Inc. до 6,1 млрд долларов с 3,7 млрд долларов в 2011 году.