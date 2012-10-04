ПЖД за 9 месяцев увеличила перевозку грузов на 1,2%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-сентябре 2012 года перевезла почти 87,155 млн тонн грузов — на 1,2% больше, чем в январе-сентябре 2011 года.

Как сообщает ПЖД, за 9 месяцев 2012 года магистраль перевезла каменного угля более 11, 810 млн тонн, кокса — 985,5 тыс. тонн, флюсов — 2,570 млн тонн, руды железной и марганцевой — 47,63 млн тонн, в том числе на экспорт — 19,377 млн тонн.

Кроме того, ПЖД погрузила черных металлов — 10,317 млн тонн, строительных грузов — 4,631 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов — 2,203 млн тонн, цемента – 909,3 тыс. тонн зерна - 935,5 тыс. тонн, граншлака — 1,289 млн тонн, химикатов - 994,9 тыс. тонн, продовольственных товаров - 467,1 тыс. тонн.

Объемы перевозок зерна за отчетный период выросли относительно 9 месяцев прошлого года на 20,6% - до более 1 млн тонн.

Основными маршрутами перевозок зерновых грузов в текущем году является отправка зерна на экспорт через порты и припортовые станции Одесской и Приднепровской железной дороги: Мекензиевы Горы, Одесса-Порт, Николаев-Грузовой, Химическая-экспорт, Гладкивщина.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек.

ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская. Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, обеспечивает промышленные связи угледобывающего Донбасса и железорудного Кривбасса, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В 2011 году ПЖД перевезла более 215 млн тонн грузов и более 87 млн пассажиров, что соответствует уровню 2010 г.