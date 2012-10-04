ПЖД увеличила объемы летних перевозок пассажиров на 2,6%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в июне-сентябре 2012 года перевезла более 9,655 млн пассажиров, что на 2,6% больше аналогичного показателя прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Из них 5,818 млн человек перевезено во внутригосударственном сообщении, более 2,733 млн - в межгосударственном и около 1,105 млн человек - в местном сообщении.

В сезон массового отдыха заметно увеличился пассажиропоток в крымском направлении. Так, в течение июня-сентября на Южное побережье Крыма магистраль перевезла более 3,489 млн пассажиров, что на 189 тыс. человек больше, чем за аналогичный период 2011 года.

За этот же период из Крыма железнодорожники вывезли свыше 3,437 млн пассажиров, что на 92,1 тыс. пассажиров больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для полного обеспечения вывоза пассажиров из Крыма, Приднепровская железная дорога в этом году назначала 6 дополнительных поездов сообщением Симферополь - Киев, Симферополь - Днепропетровск и Севастополь - Днепропетровск.

В течение июня-сентября 2012 года в среднем за сутки магистраль перевозила около 105 тыс. пассажиров против 102,2 тыс. за тот же период прошлого года. Пик пассажирских перевозок в этом году пришелся на июль - 115, 4 тыс. пассажиров.

Для удобства пассажиров в сезон массового отдыха в Крыму работали 7 передвижных касс. В мае - сентябре они реализовали 10 тыс. 454 билетов против 10 тыс. 137 за аналогичный период 2011 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины. ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской

областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек.

ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская. Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

В 2011 году ПЖД перевезла более 215 млн тонн грузов и более 87 млн пассажиров, что соответствует уровню 2010 г.