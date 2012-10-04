Индекс Украинской биржи снизился на 2%, индекс ПФТС – на 1,9%
18:18, 04 октября 2012Транспорт/Связь
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 4 октября, снизился на 2,00% – до 949,72 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 188,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 139 млн грн, на срочном рынке – 49,8 млн грн.
Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Алчевского меткомбината (-3,05%), Авдеевского коксохима (-3,03%), «Укрнафты» (-2,87%).
Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,90% – до 358,81 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 277,6 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 276 млн грн, на акции – 1,4 млн грн.
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