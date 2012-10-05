Имущественный комплекс аэропорта «Херсон» передан в коммунальную собственность

Херсонский областной совет своим решением передал целостный имущественный комплекс аэропорта «Херсон» в коммунальную собственность в управление КП «Херсонские авиалинии».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение облсовет принял вчера, 4 октября, на сессии.

Как сообщил выступая на сессии губернатор области Николай Костяк, на первом этапе планируется использовать аэродромный комплекс. Регулярных рейсов пока не будет, но возможность принимать и отправлять самолеты появится в скором времени. Привлекать же авиакомпании для регулярных пассажирских перевозок будут на следующем этапе развития предприятия.

«На сегодня, согласно экспертизе рабочей группы из Кабинета министров Украины, КП «Аэропорт Херсон» имеет статус аэродрома. Но пока мы ищем инвестора, и будем вкладывать деньги в развитие этого стратегически важного для Херсонской области объекта и добиваться предоставления ему статуса аэропорта. Жду в короткие сроки от главного финансового управления ОГА предложений. Для нас аэропорт - это вопрос № 1», - подчеркнул губернатор.

Также Н.Костяк проинформировал депутатов, что областные власти готовы выделить 2 млн грн, а инвестор, который пока не назван, вложит еще 1 млн грн.

При этом губернатор заявил, что рассчитывает, что самолеты начнут взлетать и садится в аэропорту «Херсон» уже до конца текущего года.

По словам директора КП «Херсонские авиалинии» Ярослава Агафонова, возобновить работу херсонского аэропорта действительно можно уже через 3 - 4 месяца.

"Сейчас идут ремонтные работы на территории аэродрома, восстанавливаем покрытие взлетной полосы, рулежной дорожки и перрона. На сегодня сформирован штат персонала из числа специалистов аэродромной службы, охраны и электроснабжения. Чтобы начать работу аэропорта, необходимо сертифицировать аэродром и службу авиационной безопасности. Ближайшее время уже будут подготовлены документы на сертификацию. Все эти меры, в условиях стабильного финансирования, можно провести за 3-4 месяца", - сообщил Я.Агафонов.

Также руководитель аэропорта отметил, что на первоочередные меры по восстановлению работы аэропорта необходимо около 2 млн грн. Далее планируется замена светосигнальной системы взлетно-посадочной полосы, что будет стоить около 7 млн грн. Я.Агафонов считает, что именно от этого мероприятия зависит возможность круглосуточного приема самолетов.

Справка УНИАН. Херсонский аэропорт имел сертификат аэродрома класса В, и взлетно-посадочная полоса была в состоянии обеспечить прием и отправление воздушных судов класса ТУ-154 и более легких воздушных судов для осуществления грузово-пассажирских авиаперевозок. Пропускная способность аэровокзального комплекса – 400 пассажиров в час. Пропускная способность пограничного пункта – одновременное оформление одного пассажирского лайнера емкостью до 100 пассажиров и одного грузового авиасудна вместимостью до 30 тонн.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 22 августа 2007 года №668-р Херсонскому аэропорту присвоен статус международного и открыт пункт постоянного пропуска через государственную границу.

Однако, с 1 апреля 2008 года у ООО “Аэропорт Херсон” истек срок действия сертификата эксплуатанта гражданских аэродромов. Аэропорт не принимает самолеты с 2007 года.

В июле текущего года Одесским апелляционным хозяйственным судом оставлено без изменений решение Хозяйственного суда Херсонской области, которым удовлетворен иск заместителя прокурора области и возвращен Херсонскому областному совету целостный имущественный комплекс областного коммунального предприятия «Аэропорт - Херсон», стоимостью 4,1 млн грн.

Имущество аэропорта в ноябре 2005 года было приватизировано в форме совместного предприятия Херсонского облсовета и киевского концерна "Титан". Однако с 2006 года участники СП вошли в судебные споры по поводу своего участия в предприятии и раздела его имущества.