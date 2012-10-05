ПЖД восстановила график движения поезда «Столичный экспресс» Днепропетровск-Киев

Приднепровская железная дорога (ПЖД) с 1 октября 2012 восстановила график движения скоростного поезда № 166/165 «Столичный экспресс» Днепропетровск-Киев.

Как сообщает ПЖД, «Столичный экспресс» опять оправляется в 06.30 из Днепропетровска и прибывает в Киев в 12.23 (время в пути 06.00). Из Киева поезд отравляется 16.04 и прибывает в Днепропетровск в 22.06 (время в пути 06.02).

Непродолжительные изменения в расписании движения «Столичного экспресса» с 20 сентября 2012 года были связаны с комплексом работ на участке Киев-Московский - Мироновка, когда поезд следовал более длинным путем через Фастов и Белую Церковь.

Напомним, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в ближайшее время запустить на направлении Киев-Днепропетровск скоростные межрегиональные электропоезда «Украинский экспресс» категории Интерсити+.

По сравнению с нынешним «Столичным экспрессом» «Украинский экспресс» будет находиться в дороге на час меньше.