В поезде «Донецк-С.Петербург» для жителей Купянска вводится специальный вагон

Южная железная дорога с 7 октября устанавливается переменный трафарет в плацкартном вагоне №10 (места с 1-го по 52-е) поезда №144 «Донецк-С.Петербург» для станции Купянск-Узловой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Южной железной дороги.

«Это значит, что пассажиры могут приобретать билеты со станции Купянск-Узловой в зарезервированный (полностью выделенный только для них) вагон за 45 суток до отправления поезда», - сообщает пресс-служба.

Справка УНИАН. Поезд № 144 Донецк-С.Петербург курсирует через день, отправлением из Донецка по нечетным числам, проходом по станции Купянск-Узловой по четным числам в 7-02 ÷ 7-37, Москву-Пасс Курскую по нечетным числам в 1-36 ÷ 1-52, прибытием в С.Петербург по нечетным числам в 10-22.

Как сообщал УНИАН, с 13 октября вводится переменный трафарет для станции Купянск-Узловой в плацкартном вагоне №7 в составе поезда №126/125 сообщением «Луганск-Киев».