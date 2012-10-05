На украинско-молдовской границе открыты два железнодорожных пункта пропуска

Открыты два пункта пропуска на украинско-молдовской границе рядом с населенными пунктами Фрикацей и Слободка Одесской области для международного железнодорожного грузопассажирского сообщения с постоянным и круглосуточным режимом функционирования.

Об этом сообщили УНИАН в Южном территориальном управлении Госпогранслужбы Украины, уточнив, что «пункты открыты распоряжением правительства Украины от 3 октября текущего года».

Сейчас на границе с Республикой Молдова функционируют 43 пункта пропуска, в том числе 36 автомобильных и 8 железнодорожных.

Напомним, железнодорожные и пограничные ведомства Украины, Республики Молдова, Литвы и Грузии осуществляют грузопассажирские перевозки на маршруте Балтийское море - Черное море с использованием поезда комбинированного транспорта «Викинг» и действующих железнодорожно-паромных переправ.