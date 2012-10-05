Аэропорт «Борисполь» за 9 месяцев увеличил пассажиропоток на 9% - до 6,7 млн человек

Госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» за январь-сентябрь 2012 года увеличило обслуживание пассажиров на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 6,691 млн человек.

Как говорится в сообщении аэропорта, количество рейсов «Борисполя» за 9 месяцев 2012 года составило 77,115 тыс., в том числе 38,57 тыс. рейсов - на отправку и 38,545 тыс. рейсов - на прибытие.

Аэропорт а январе-сентябре 2012 года увеличил обработку грузов на 10% - до 24,326 тонн, обработку почты на 3% - до 4,016 тонн.

В сентябре 2012 года услугами аэропорта «Борисполь» воспользовались около 903,6 тыс. пассажиров - на 5% больше, чем в августе 2011 года. Аэропорт обслужил 9,179 тыс. рейсов, обработал 2,459 тыс. тонн грузов и 472 тонны почты.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.

В январе-июне 2012 года аэропорт увеличил обслуживание пассажиров на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 3,834 млн человек, обработку грузов - на 16%, до 16,351 тыс. тонн, обработку почты на 5% - до 2,7 тыс. тонн.