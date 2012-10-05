В Украине более половины интернет-пользователей делают покупки онлайн

Согласно исследованию компании «Лаборатория Касперского», на сегодняшний день 55% украинских интернет-пользователей совершают покупки онлайн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Лаборатория Касперского».

Согласно сообщению, сегодня около 39% опрошенных ежедневно работают с банковским счетом на ПК, а 29% и 17% соответственно совершают платежи через планшеты и смартфоны. Растущая популярность систем онлайн-банкинга побуждает кибер-мошенников придумывать все новые и новые способы отъема денег с электронных счетов пользователей. Это означает, что в будущем появятся еще больше вредоносных программ для кражи финансовой информации.

Уже сейчас пользователи довольно часто сталкиваются с киберугрозами при осуществлении онлайн-транзакций. Например, во всем мире 29% респондентов признались, что в результате открытия почтового вложения их компьютер был инфицирован. У 26% интернет-пользователей в процессе интернет-шоппинга происходил редирект на сомнительные сайты, где предлагалось оставить данные своей банковской карты. А 16% и вовсе сами вводили личные или финансовые данные на подозрительных веб-страницах.

Как отметил директор по маркетингу «Лаборатории Касперского»Александр Ерофеев, даже соблюдая все правила интернет-безопасности, «далеко не всегда эффективно полагаться на собственные силы», намного надежнее использовать специальные защитные технологии. По его мнению, снизить риск утечки данных до минимума поможет специализированное ПО. При этом необходимо учитывать, что традиционные антивирусные технологии обеспечивают только базовую защиту, в то время как в Сети регулярно появляются новые модификации зловредов. Потому защита компьютера должна быть комплексной, способной обеспечить безопасность финансовых данных на всех этапах хранения и передачи. Помимо антивируса нужны средства поиска уязвимостей, проверки подлинности ссылок, блокировки зловредных веб-скриптов и всплывающих окон, защиты данных от перехвата, а также виртуальная клавиатура для борьбы с кейлоггерами.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка компании превысила 612 млн долл.