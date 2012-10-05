В КГГА обещают, что скоро закончат строительство скоростного трамвая до Троещины

Строительство линии скоростного трамвая на Троещине находится на завершающей стадии.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевтранспарксервис».

Большинство трамвайных остановок на линии готовы и полностью отделаны. Будут освещать платформы люминесцентные лампы. Перед запуском скоростного трамвая на остановках установят турникеты, через какие пассажиры будут попадать на платформы.

Движение поездов будет пролегать вдоль магистральной улицы Бальзака до станции кольцевой городской электрички «Радужная». Вагоны будут двигаться по двум маршрутам: №4 - от окраины Троещины (ул. Милославской) и №5 (от ул. Сабурова).

Планируется, что на маршруты запустят новые вагоны киевского производства, которые имеют низкий пол в средней части вагона, что позволяет беспрепятственно пользоваться ими людям с ограниченными физическими возможностями.

В трамваях скоростной линии будут установлены электронные считчики проездных билетов, которые одновременно будут иметь функцию компостирования разовых талонов. С этой целью будут выпущены специальные бумажные билеты для механической или электронной валидизации при оплате одноразовой поездки. Они будут содержать элементы защиты для электронной проверки действительности (валидности), а также электронного компостирования и многоразового использования. Для удобства пассажиров будут созданы также единый комбинированный билет, которым одновременно можно будет оплатить проезд в трамвае и городской электричке.

Также отмечается, что для удобства пассажиров будут построены переходные мосты и арочные переходы над трамвайными путями.

Как сообщал УНИАН, в марте с.г. председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов подписал распоряжение о срочном выполнении работ по реконструкции с достройкой трамвайной линии в систему легкового рельсового транспорта на жилом массиве Троещина. Речь идет о трамвайной линии от улицы Милославской до пересадочного узла на городскую кольцевую электричку.

Первую и вторую очереди строительства должны были завершить до конца мая.

Отдельным распоряжением КГГА был создан штаб по координации действий по строительству трамвайной линии, который возглавил заместитель председателя КГГА Михаил Кучук.