В порт Одессы зашел один из лучших круизных лайнеров Европы

Сегодня в Одесский морской торговый порт зашел один из лучших круизных лайнеров Европы - RMS Queen Elizabeth. стоянка судна продлится до 18.00.

Как сообщают в порту, RMS (Royal motor ship - «королевское судно») Queen Elizabeth стал третьим судном британской компании Cunard Line, которое носит имя Королевы Елизаветы.

Теплоход 2010 года постройки. Его длина 294 м, он имеет 12 палуб и выполнен в стиле плавучих дворцов ХХ века.

На борту судна находятся танцевальная площадка площадью 300 кв. м для проведения Королевских бальных танцев, клуб «Британика», где проводятся тематические вечера британских звезд эстрады, ученых и литераторов.

Кроме того на судне находятся сад Lounge и двухуровневый ресторан под открытым небом со стеклянным раздвижным куполом на случай непогоды, а также теннисный корт, поле для крокета и частные террасы на верхней палубе.

Queen Elizabeth может принять 2092 человека. На судне 1046 кают, из которых 71% - с балконами. Средняя стоимость круиза составляет около 3 тысяч долларов.

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.