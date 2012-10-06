Вчера около 23.25 в центре Житомира троллейбус с пассажирами въехал в дом, зацепив дерево.

Как сообщила УНИАН руководитель Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, пострадали три человека.

Троллейбус перед перекрестком внезапно резко повернул налево и въехал в жилой 5-этажный дом.

"В аварии пострадали три пассажира троллейбуса. Они получили легкие телесные повреждения, медики оказали им неотложную помощь", - уточнила А.Ващенко.

По данным руководителя пресс-службы Управления ГАИ в Житомирской области Николая Яцкевича, водитель троллейбуса объясняет аварию технической неисправностью машины.

Правоохранители проводят проверку.