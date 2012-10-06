Через госграницу с Молдовой открыто два пункта пропуска
12:18, 06 октября 2012Транспорт/Связь
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Кабинет Министров принял распоряжение 743-р «Об открытии пунктов пропуска через государственную границу». Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
Согласно этому нормативно-правовому акту, открываются 2 пункта пропуска через государственную границу с Республикой Молдова для международного железнодорожного грузопассажирского сообщения с постоянным и круглосуточным режимом функционирования - «Слободка» и «Фрикацей».
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