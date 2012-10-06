Через госграницу с Молдовой открыто два пункта пропуска

Кабинет Министров принял распоряжение 743-р «Об открытии пунктов пропуска через государственную границу». Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Согласно этому нормативно-правовому акту, открываются 2 пункта пропуска через государственную границу с Республикой Молдова для международного железнодорожного грузопассажирского сообщения с постоянным и круглосуточным режимом функционирования - «Слободка» и «Фрикацей».