Компания Foxconn уладила споры со сборщиками iPhone

Компания Foxconn Technology Group, на заводах которой в Китае собирается продукция Apple, в том числе новый iPhone 5, опровергла сообщения о прекращении производства в результате забастовки тысяч сотрудников, передает агентство Рейтер.

Ранее ряд западных СМИ передал со ссылкой на базирующуюся в Нью-Йорке китайскую правозащитную организацию China Labor Watch о том, что накануне на заводе Foxconn в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань) от 3 тысяч до 4 тысяч рабочих устроили забастовку в знак протеста против ненадлежащих условий труда.

В частности, они якобы выступали против усилившегося контроля за соблюдением качества продукции, а также против того, что их заставляли работать в так называемую "золотую неделю", которая является в Китае праздничной.

Как сообщили агентству Рейтер представители Foxconn Technology Group по электронной почте, забастовки, которая привела бы к приостановке производства, не было. Однако 1 и 2 октября произошли две "отдельных" стычки между сборщиками продукции и теми, кто следит за ее качеством. Оба инцидента были в скором времени урегулированы, отмечается в сообщении.

"Все сообщения о том, что была забастовка, некорректны. Производство не останавливалось ни на этом, ни на каком-либо другом заводе Foxconn", - цитирует Рейтер сообщение компании.

Foxconn является главным поставщиком компонентов для корпорации Apple, в частности, на ее фабриках производятся популярные устройства iPhone и iPad. Кроме Apple, Foxconn осуществляет контрактное производство для таких компаний, как Microsoft, Nintendo, Canon, Sony. Всего на заводах компании на материковой части Китая работают более миллиона человек.

Заводы группы Foxconn неоднократно попадали в поле зрения СМИ в связи с жалобами рабочих на плохие условия труда и случаями самоубийств среди сотрудников.

В сентябре Foxconn закрыла одну из своих фабрик в Тайюане, где ранее 2 тысячи работников были втянуты в массовую драку, в результате которой пострадали около 40 человек.