Азарову понравились скоростные поезда Крюковского завода

Скоростные поезда, разработанные Крюковским вагоностроительным заводом, имеют прекрасную перспективу.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в социальной сети Фейсбук, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Глава Кабмина отметил, что во время недавней рабочей поездки в Полтавскую область он имел возможность осмотреть этот скоростной поезд и даже проехаться на нем: «Поезд мне очень понравился. Я думаю - это хорошая перспектива». Николай Азаров сказал, что после того, как будут завершены все необходимые эксплуатационные испытания, можно будет приступить к серийному изготовлению вагонов. « Мы будем покупать эти поезда», - заявил премьер-министр.

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