В Донецкой области с начала года ГАИ выявила более тысячи неисправных маршруток

В Донецкой области с начала года сотрудники ГАИ выявили 1025 технически неисправных пассажирских автобусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, с начала года сотрудниками ГАИ в Донецком регионе каждый автобус, микроавтобус был проверен как минимум 2-3 раза, а за выпуск на линию технически неисправных автобусов на ИТР (инженерно-технических работников) было составлено 134 административных протокола по ст. 128 КУоАП.

Во время проверки технического состояния автобусов и микроавтобусов при перевозке пассажиров сотрудники ГАИ прежде всего обращали внимание на исправность аварийного выхода, правомерность установки газовой аппаратуры, дополнительных мест для сидения, установки багажников и сцепных устройств для буксировки прицепов.

В ГАИ констатировали, что в целом на сегодняшний день на территории Донецкой области зарегистрировано 1176 субъектов предпринимательской деятельности, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах общего пользования, с количеством более 6 тысяч единиц транспорта.