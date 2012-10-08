На Тернопольщине «ВАЗ-2106» столкнулся с «Мицубиси Педжеро»: 2 погибли, 2 - травмированы

В Тернопольской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, в субботу, 6 октября на автодороге возле села Нижние Лубянки Збаражского района 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», житель Тернополя, осуществляя обгон, допустил лобовое столкновение с автомобилем «Мицубиси Паджеро». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2106» и его 19-летняя пассажирка погибли на месте аварии. Водитель и пассажир автомобиля «Мицубиси Педжеро», жители города Збараж 1972 и 1993 г.р., с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Збаражскую районную клиническую больницу.

Как сообщают местные интернет-издания, погибший мужчина вместе с невесткой ехал на свадьбу своей дочери. После гибели девушки остался без матери 9-месячный мальчик.

На месте происшествия работали спасатели 4-й государственной пожарно-спасательной части Территориального управления МЧС в области. С помощью специального оборудования они достали тела погибших из автомобиля «ВАЗ-2106» и освободили потерпевших из автомобиля «Мицубиси Педжеро».