Проект правил судоходства в Керченском проливе доработают к весне 2013 года

Министерство инфраструктуры Украины планирует доработать с учетом норм международного права проекты правил судоходства в Керченском проливе и положения о взаимодействии в Керченском проливе Центра регулирования движения судов "Керчь" (Украина) и Центра региональной системы управления движением судов Керченского пролива (РФ) к весне 2013 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее решение украинско-российская смешанная комиссия по морскому судоходству приняла на своем третьем заседании в Киеве 3 октября.

Согласно сообщению, доработка проектов документов поручена экспертам, которые должны предоставить свои предложения уже к следующему заседанию украинско-российской смешанной комиссии, которое пройдет в России в апреле-мае 2013 года.

«Что касается сотрудничества в сфере судоходства в Черном море, участники обсудили представленный украинской стороной проект меморандума между Министерством инфраструктуры Украины и министерством транспорта РФ об обмене информацией национальных систем мониторинга судоходства в регионе Черного моря», - отмечается в сообщении ведомства.

Также сообщается, что с целью выполнения договоренностей, достигнутых во время 11-го заседания подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, стороны также предоставили друг другу информацию о возможности совместного использования Речных информационных систем Украины и России.

«Достигнута также договоренность о проведении в ноябре текущего года совместного совещания служб, отвечающих за безопасность судоходства в Азовском море и организацию регулирования движения судов в ледовую кампанию 2012-2013 гг., при участии представителей пограничных и таможенных служб»,- сказано в сообщении.

На заседании комиссии украинскую делегацию возглавлял директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства инфраструктуры Украины Владимир Севрюков, российскую - директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта министерства транспорта РФ Константин Пальников.

Как сообщал ранее УНИАН, Министерство инфраструктуры разработало проект Государственной программы развития внутреннего водного транспорта на 2013-2021 годы. На сегодняшний день разработано техническое задание на подготовку проекта соответствующего закона.

Основные показатели и детали программы не уточняются.

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