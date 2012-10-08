"АэроСвит" заключил коммерческие соглашения с двумя авиакомпаниями Северной Европы

Авиакомпания "АэроСвит - Украинские Авиалинии" заключила соглашение о взаимном признании перевозочной документации (Interline agreement) с крупнейшей скандинавской авиакомпанией Scandinavian Airlines (SAS) и финским региональным перевозчиком Blue1, входящими в группу компаний SAS Group.

Как сообщает пресс-служба «АэроСвита», в соответствии с соглашением, введенным в действие с 1 октября 2012 г., каждая из сторон получила право продавать перевозки по маршрутам партнера.

Таким образом, у пассажиров "АэроСвита", вылетающих из Киева в Стокгольм и Копенгаген, появляется дополнительная возможность продолжить перелет широкой сетью маршрутов SAS и Blue1, включая рейсы в более 40 пунктов Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

В свою очередь, пассажиры из городов Северной Европы получили доступ к перевозкам рейсами "АэроСвита" через Киев в крупнейшие административные центры Украины, в страны СНГ, Ближнего Востока, Центральной, Юго-Восточной Азии и другие регионы мира.

Кроме того, «АэроСвит» сообщает, что в зимний сезон он будет выполнять по 4 рейса в неделю в Копенгаген и Стокгольм, а в период Рождественских и Новогодних праздников компания увеличит частотность до 5-6 рейсов в неделю по каждому из скандинавских направлений.

Напомним, «АэроСвит» дополнил собственную сеть рейсов маршрутами полетов зарубежных и украинских авиакомпаний-партнеров, с которыми заключено 25 коммерческих соглашений о совместной эксплуатации (Code-share agreement) воздушных линий, около 170 соглашений о взаимном признании перевозочной документации (Interline agreement) и 55 договоров о применении специальных тарифов (Special prorate agreement).

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, в том числе семь трансконтинентальных беспосадочных воздушных линий, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины.

Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 21 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.