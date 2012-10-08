Во Львове столкнулись легковик и маршрутка: пострадали шесть человек

Во Львове вчера, 7 октября, в результате столкновения на улице Зеленой автомобиля «Dacia Logan» и маршрутного автобуса пострадали шесть человек, из них двое детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, за рулем легкового автомобиля находилась 29-летняя львовянка. По предварительной информации, женщина была невнимательна за рулем, и на перекрестке равнозначных дорог не пропустила автобус, который приближался справа, в результате этого произошло столкновение машин.

„Пострадали женщина-водитель и четверо пассажиров автомобиля, среди них – 8-летний мальчик. Трое пассажиров легковой машины сейчас находятся в больнице. Кроме того, в результате ДТП была травмирована 7-летняя девочка - пассажир автобуса. У нее диагностировали ушиб головы. После предоставления медицинской помощи, ребенка отпустили домой”, - информирует пресс-служба.