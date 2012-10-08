ЮЖД завершает строительство второго центра обслуживания скоростных поездов

Южная железная дорога завершает капитальную реконструкцию технической станции Харьковского вагонного участка № 1 под ремонтно-экипировочное депо для скоростных поездов.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), Харьковское ремонтно-экипировочный депо (РЭД) станет одним из двух центров по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов, которые создаются в пунктах обращения экспрессов.

Первый такой центр создан в депо станции Дарница в Киеве.

Новые центры (депо) по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов качественно отличаются от существующих в Украине - поезд осматривается одновременно на трех уровнях.

Кроме того, РЭД обеспечивают современные и комфортные санитарно-бытовые условия как для работников, обслуживающих подвижной состав, так и для работников вспомогательных цехов.

В состав РЭД входит цех, где будет проходить техническое обслуживание, а также административное здание, где будут проходить инструктажи поездным бригадам и проводникам, их комнаты отдыха.

Уже выполнены общестроительные работы на первом этаже, приобретена мебель и инвентарь для сервисного центра Skoda, установлена охранная сигнализация первого и второго этажей. Железнодорожники смонтировали и обустроили новую камеру хранения форменной одежды для поездных бригад и модуль-медпункт.

Работа по обустройству РЭД была начата в 2011 году. Техническое обслуживание поездов осуществляется в здании ремонтно-экипировочного депо на 4-х путях.