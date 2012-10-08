Номерной ресурс «Крымтела» передадут другому оператору

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), передаст номерной ресурс обанкротившегося оператора «Крымтел» (Симферополь) другому оператору. Об этом говорится в письме НКРСИ в адрес Интернет Ассоциации Украины, которым располагает УНИАН.

Согласно письму, НКРСИ, после получения заявления от ликвидатора компании «Крымтел» об изъятии номерного ресурса, бесплатно предложит его другим операторам фиксированной местной телефонной связи, которые осуществляют лицензионную деятельность в г.Симферополь.

Таким образом, говорится в письме, НКРСИ предпринимает все необходимые шаги, чтобы в рамках законодательства решить проблемы, которые возникли в связи с принятием владельцем «Крымтела» решения «о прекращении деятельности компании путем ее ликвидации». Как сообщал УНИАН, с 1 августа 2012 г. «Укртелеком» разорвал взаимосоединение единой проводной сети связи с сетью «Крымтела» в связи с задолженностью «Крымтела» перед «Укртелекомом» в размере 10 млн грн и признанием «Крымтела» банкротом. По данным «Крымтела», компания предложила разные способы решения проблемы погашения задолженности: от продажи (передачи) телекоммуникационной сети и станции до покупки корпоративных прав одного из учредителей «Крымтела», который владеет 70% голосов, но «Укртелеком» не реагирует на предложения.

В то же время, по данным компании «Укртелеком», еще в начале сентября 2012 года «Укртелеком» направил «Крымтелу» официальное письмо, в котором, в частности, выразил свое согласие с предложением «Крымтела» относительно проработки вариантов погашения задолженности. Однако ответа на свое официальное письмо не получил.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернета (более 1,4 млн абонентов). Основным акционером компании является ООО «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%. Доход компании (с НДС) в 2011 году составил 8039,6 млн грн.

ООО "Производственная компания "Крымтел" (г. Симферополь) создано в октябре 1993 года, специализируется на предоставлении услуг цифровой городской связи в АР Крым, количество абонентов – 18 тыс.