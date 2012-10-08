Состоялся первый в истории «коммерческий» запуск корабля к МКС

Запуск грузовика, осуществленный с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 8 октября в 03:35 по киевскому времени, стал первым в истории "коммерческим" стартом частного корабля к Международной космической станции.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на официальный сайт NASA, к МКС отправилась ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, разработанным компанией SpaceX.

В соответствии с графиком, Dragon должен достигнуть МКС 10 октября. Стыковку аппарата со станцией проведут находящиеся на ней астронавт NASA Санита Уильямс и японский космонавт Акихико Хосиде. Грузовик доставит на МКС примерно 450 кг полезного груза, в том числе материалы для проведения 166 научных экспериментов.

Позже, в конце октября, Dragon отстыкуется от станции, после чего вернется на Землю и приводнится в акватории Тихого океана. Грузовик привезет с МКС материалы научных исследований, а также 230 кг деталей станции.

В общей сложности контракт между NASA и SpaceX по доставке грузов на МКС предусматривает 12 полетов Dragon к станции. Общая стоимость соглашения составляет 1,6 млрд долл.

Dragon уже совершал полет к МКС и успешную стыковку со станцией в мае 2012 года. Та миссия считалась тестовой и не включала в себя доставку каких-либо важных грузов.