Строительством новой ветки метро в Киеве заинтересовались корейские компании

Проектом строительства четвертой ветки метрополитена в Киеве, который был презентован на международном бизнес-форуме Global Project Plaza 2012, заинтересовались корейские компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко.

Бизнес-форум проходил в Сеуле (Республика Корея) с 30 мая по 1 июня.

Он был организован Министерством инновационной экономики Республики Корея и Корейским агентством по содействию торговле и инвестициям (КОТRА).

«После презентации проекта строительства четвертой ветки метрополитена несколько компаний выразили желание принимать участие в его реализации – кто-то предложил свои технологии, кто-то готов войти в проект в качестве концессионера, кто-то предложил свои услуги в качестве управляющей компании. Для нас интересны все предложения, мы будем дальше отрабатывать возможность сотрудничества. Например, нам интересны лизинговые схемы в эксплуатации подвижного состава», – отметил Р.Крамаренко.

Как напомнили в КГГА, четвертая линия метрополитена позволит разрешить транспортную проблему для около 500 тысяч жителей левобережных районов Киева. Городом уже разработаны технико-экономические показатели. Проектом предусмотрено строительство 12 станций, в том числе 2 пересадочных узла.

Решение о включении проекта строительства четвертой ветки метрополитена в перечень объектов, которые нуждаются в привлечении инвестиций, было принято в декабре прошлого года, напомнил Р.Крамаренко.

В феврале был объявлен конкурс по определение консультанта. Победителем признано ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (Россия). До конца года компания предоставит Киеву две финансовые схемы строительства и работы нового метрополитена. Предусмотрено, что в апреле следующего года Киевсовет официально утвердит технико-экономическое обоснование.

«На июнь мы планируем провести конкурс на определение частного партнера и уже в августе начать строительные работы», – сообщил заместитель председателя КГГА.