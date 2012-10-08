ПЖД застраховала с начала года 52 тыс. сотрудников и 32 тыс. пенсионеров

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в рамках добровольного медицинского страхования по состоянию на 1 сентября т. г. уже застраховала более 52 тыс. своих сотрудников и более 32 тыс. пенсионеров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

За этот период страховая компания «Нефтегазстрах», с которой предприятие заключило договор о добровольном медицинском страховании, оплатила медицинское лечение в более 16 тыс. страховых случаях, из них в 10 тыс. 560 случаях - работникам магистрали и в 5 тыс. 467 - пенсионерам-железнодорожникам.

Сумма страховых возмещений за лечение превысила 7 млн 655 тыс. грн (5 млн 114 тыс. грн для нынешних работников предприятия и 2 млн 541 тыс. - для пенсионеров), еще свыше 7 млн 561 тыс. грн было выплачено на приобретение медикаментов.

На ПЖД напомнили, что дорога за свой счет уплачивает страховые взносы за пенсионеров-железнодорожников и 50% - за работников предприятия.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.