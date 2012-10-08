В Киеве заработает новый автобусный маршрут

В Киеве с целью улучшения транспортного обслуживания жителей жилого массива Чайка и улице Бударина изменена трасса движения автобусного маршрута № 37, который отныне продлен до жилых комплексов без заезда на спорткомплекс «Чайка».

В то же время КП «Киевпасстранс» вводит отдельный автобусный маршрут № 37-А, который будет курсировать от станции метро «Святошин» до спортивного комплекса «Чайка», сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Со схемой движения маршрута № 37 с изменениями и нового маршрута № 37-А можно ознакомиться на официальном веб-портале киевской власти http://kievcity.gov.ua.

Также в КГГА отмечают, что на общественные маршруты 11 октября выйдут 16 новых троллейбусов и 6 новых автобусов: два новых троллейбуса направят на маршрут № 23 (ул. Туполева – станция метро Лукьяновская); пять – на маршрут № 24 (просп. Свободы – ул. Северная); еще два троллейбуса - на маршрут № 25 (просп. Свободы – станция метро «Петровка»); три троллейбуса – на маршрут № 26 (просп. Свободы – станция метро «Нивки») и еще пять – на троллейбусный маршрут № 5 (ул. Беличская – площадь Толстого). Еще один троллейбус будет направлен на маршрут № 43, трасса движения которого восстановлена до Ленинградской площади в связи с завершением строительства транспортной развязки в районе моста Патона.

Кроме того, три новых автобуса выйдут на линию автобусного маршрута № 56 (станция метро «Выставочный центр» – станция метро «Академгородок»).