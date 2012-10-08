Работники ПЖД за 9 месяцев выявили более 900 поврежденных вагонов

За 9 месяцев 2012 года работники Приднепровской железной дороги (ПЖД) обнаружили 933 поврежденных грузовых вагонов, ущерб составил почти 4,332 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, убытки за поврежденные вагоны по состоянию на 1 октября возмещены на 96%.

За аналогичный период 2011 года ПЖД выявила 884 поврежденных вагона на сумму 2,286 млн грн.

98% поврежденных вагонов выявлены на промышленных предприятиях и в портах.

Наибольшее количество вагонов с начала года было повреждено на «АрселорМиттал Кривой Рог» - 386 вагонов на сумму более 2 млн грн, «Интерпайп НТЗ» - 52 вагона (246,2 тыс. грн), «ДМКД» - 25 вагонов (65 тыс. грн), «Евраз Баглейкокс» - 18 вагонов (3, 8 тыс. грн) и на других предприятиях.

В портах за январь-сентябрь 2012 года было повреждено 104 вагона, в частности, в Керченском морском торговом порту - 57 вагонов, в Бердянском МТП - 28 вагонов, в Феодосийском МТП - 17 вагонов.

Основными причинами повреждений вагонов являются сход с рельсов - 314 вагонов, из них 200 - на «АрселорМиттал Кривой Рог», повреждения при выгрузке магнитной шайбой -114 вагонов (все на «АрселорМиттал Кривой Рог»), нарушения технических условий при погрузке-выгрузке - 204 вагона, повреждения при выполнении маневровых работ - 130 вагонов.

На Приднепровской железной дороге усилен контроль за денежными поступлениями за поврежденные вагоны, их простой в нерабочем состоянии, затратами на транспортировку поврежденных вагонов к месту ремонта и эксплуатации. За 9 месяцев 2012 года эта сумма составила 4 млн 454 тыс. 813 грн (за аналогичный период 2011 года - 2 млн 493 тыс. 760 грн).

Как сообщал УНИАН, в начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

ПЖД в январе-августе 2012 года погрузила 77,646 млн тонн грузов - на 1,8% больше, чем в январе-августе 2011 года.