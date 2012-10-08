“Роза ветров” начнет чартерные полеты из Львова в Дубай

Авиакомпания “Роза ветров” с 14 октября начнет полеты по чартерной программе на направлении Львов-Дубай.

Об этом УНИАН сообщили в Международном аэропорту “Львов” им. Данила Галицкого.

В авиакомпании уточнили, что зимой 2012-2013 года «Роза веров» планирует рейсы в Анталию, Хургаду, Шарм- Эль-Шейх, Дубай, Эйндховен, Зальцбург, Киттилу, Куасамо, Ровиньеми, Софию, Попрад (Татры).

В частности, до конца 2012 года авиакомпания планирует открыть рейс в Коломбо (Шри-Ланка).

Справка УНИАН. ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» (Windrose) основана в 2003 году. Основным видом деятельности является организация и выполнение чартерных, корпоративных, туристических и VIP авиарейсов.

Базовым аэропортом авиакомпании является Международный аэропорт «Борисполь».

Флот авиакомпании включает в себя 3 собственных самолета, а также 6 самолётов авиакомпаний–партнеров.