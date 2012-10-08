ЮЗЖД привлечет 11 кредитных линий на 727 млн грн

Государственное территориально-отраслевое объединение «Юго-западная железная дорога» (ЮЗЖД) объявило тендер на привлечение 11 кредитных линий на общую сумму 726,894 млн грн сроком на 1 год.

Как сообщается на сайте госзакупок, в частности, ЮЗЖД планирует открыть 2 кредитные линии по 200 млн грн, одну кредитную линию на 100 млн грн, 3 кредитные линии по 50 млн грн, две кредитные линии по 20 млн грн, 2 линии по 10 млн грн и одну кредитную линию на 16,894 млн грн.

Раскрытие тендерных предложений запланировано на 8 ноября 2012 года.

Напомним, ЮЗЖД ранее сообщила о планах выпуска евробондов на 250 млн долларов.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

«Юго-Западная железная дорога» занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.

По итогам 2011 года ЮЗЖД увеличило чистую прибыль на 47,2% по сравнению с 2010 годом - до 128,965 млн грн.