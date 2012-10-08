Определены победители тендера по дноуглублению в Одесском порту

Тендер на выполнение дноуглубительных работ общей стоимостью свыше 204,5 млн. грн в акватории Одесского порта, где немецкая компания «ГПК-Украина» строит контейнерный терминал, выиграли ООО «Мебиус Констракшн Юкреин» и ООО «Чорноморинвестгруп».

Об этом сегодня сообщили УНИАН в ГП «Одесский морской торговый порт», уточнив, что «дноуглубительные работы надлежит выполнить в срок до 2014 года».

Соответствующие соглашения по строительству первой очереди гидротехнических сооружений на Карантинном молу порта за счет искусственно созданной территории ГП заключены ГП ОМТП по результатам тендера с компаниями «Мебиус Констракшн Юкреин» и «Чорноморинвестгруп».

В частности, ООО «Мебиус Констракшн Юкреин», учрежденному немецкой компанией «Йозеф Мебиус», предстоит освоить 129 млн. грн на выполнении работ по устройству операционной акватории и водных подходов до отметки минус 14,792 метров от нуля Балтийской системы высот.

ООО «Чорноморинвестгруп» выполнит работы стоимостью 75,54 млн. грн по устройству операционной акватории и водных подходов до отметки минус 15,792 метров от нуля Балтийской системы высот, подытожили в ОМТП.

Справка УНИАН. Строительство нового терминала на Карантинном молу осуществляет «ГПК Украина», оператором контейнерного терминала, расположенного на базе причалов №№42-43 в Хлебной гавани выступает компания «Бруклин киев порт».

В 2011 году «Бруклин Киев порт» перевалил 137,7 тыс. TEU, в 2012 году компания планирует увеличить объем перевалки на 9,% - до 150 тыс. TEU.

По данным «ГПК Украина», мощность нового контейнерного терминала на Карантинном молу составит 600 тыс. TEU. Проект предусматривает образование (намыв) территории площадью 19,3 га и дноуглубление акватории площадью 65 га. Терминал будет включать в себя 2 причала общей длиной 650 м и глубиной 15 м, оборудованные контейнерными перегружателями, открытые складские площадки для контейнеров, оборудованные козловыми пневмоколесными кранами площадью 65,19 тыс. кв.м, подъездную автодорогу длиной 450 м, административно-бытовое здание и вспомогательные, сантехнические, электротехнические здания и сооружения, обслуживающие комплекс.

В перспективе предполагается увеличение проектной глубины контейнерного терминала до 16 м.

Строительство на паритетных началах ведут Одесский порт и инвестор - компания "ГПК-Украина", выигравшая соответствующий тендер. Общий объем инвестиций компании «ГПК-Украина» в новый терминал составит 200 млн долларов.

Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.

ГП «Одесский морской торговый порт» в 2011 году увеличило переработку грузов на 3,7% по сравнению с 2010 годом - до 25,621 млн тонн.