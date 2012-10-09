Чистая прибыль «Укрпочты» в 2012 году вырастет в 1,5 раза

Чистая прибыль ГППС «Укрпочта» по итогам 2012 года составит 39 млн грн – на 50% больше, чем в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила генеральный директор «Укрпочты» Оксана Плотникова.

По ее словам, совокупный доход предприятия в 2012 году составит 3,909 млрд грн, расходы – 3,870 млрд грн.

Справка УНИАН. Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины.

«Укрпочта» предоставляет около 50 видов услуг в 14 тыс. отделений по всей Украине.