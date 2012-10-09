Риелторы выступают против ограничения стоимости их услуг

Ассоциация специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) выступает против ограничения стоимости их услуг в размере 3% от стоимости объекта недвижимости, как предлагается в обновленной редакции законопроекта «Об особенностях ведения риелторской деятельности», разработанного Министерством экономического развития и торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал президент АСНУ Сергей Злыдень на пресс-конференции во вторник.

Он назвал отрицательным моментом законопроекта ограничение тарификации в размере не более 3% по договору купли-продажи объекта недвижимости.

«Тем самым мы получаем под лозунгом дерегуляции и развития свободного рынка простое регулирование в виде тарификации. Это попытка регулирования цены на услугу, установление верхнего тарифа», - сказал С.Злыдень.

По его словам, на сегодня в Киеве стоимость услуги риелторов составляет 5-6% от суммы сделки.

В то же время, по данным руководителя комитета АСНУ по информационным технологиям, сервисам, аналитике и МЛС Эдуарда Бразаса, в небольших городах действует договорная цена.

«Там такого понятия как проценты в принципе не существует. Есть определенная стоимость услуг, которую стороны обговаривают, которая всех устраивает... Ограничение тарификации просто убьет эту прослойку риелторов и лишит потенциальных клиентов возможности воспользоваться услугами риелтора. Если в каком-то небольшом районном центре 1-комнатная квартира стоит в районе 4-5 тыс. долл., а тот объем работ, который необходим для успешной продажи этого объекта (3%) - это 150 долл., за эти деньги вряд ли кто-то будет работать», - считает он.

Также президент АСНУ «минусом» законопроекта считает введение обязательного страхования сделки и своего вида деятельности.

В целом, по его мнению, документ сбалансирован, поскольку является рамочным законопроектом, дающим определение профессии риелтора, устанавливающим требования к его сертификации и т. д. Президент АСНУ добавил, что ассоциация поддерживает требование документа по сертификации риелторов.

С.Злыдень сообщил, что ассоциация разработала альтернативную концепцию законопроекта о риелторской деятельности. Он уточнил, что если документ Минэкономразвития будет зарегистрирован в парламенте, АСНУ обратиться к народным депутатам, чтобы зарегистрировать свой проект.

В свою очередь, руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский отметил, что совет выступает за то, чтобы передать функции по регулированию риелторской деятельности саморегулируемым организациям.

По информации АСНУ, на данный момент документ находится в Минэкономразвития.

С.Злыдень уточнил, что согласно обновленной редакции законопроекта, риелторам, у которых должно быть высшее образование, предлагается пройти сертификацию с дополнительным обучением. После этого риелтор регистрируется как субъект предпринимательской деятельности или юридическое лицо (не менее двух риелторов), которые вносятся Минэкономразвития в реестр субъектов риелторской деятельности.

При этом регулировать деятельность риелторов в данном документе предлагается Кабинету министров, Минэкономразвития и другим центральным органам исполнительной власти, которые реализуют государственную политику в жилищной сфере, в сфере регулирования оценки имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности, государственной регистрации вещных прав на недвижимость.

Как сообщал УНИАН, по мнению президента Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александра Рубанова, страхование риелторской деятельности может существенно сократить количество официально работающих агентств недвижимости.

Ранее риелторы выступали против регулирования риелторской деятельности Фондом госимущества, что предусматривалось первой редакцией законопроекта Минэкономразвития.