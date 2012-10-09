Железные дороги сэкономили энергоресурсов на 81,1 млн грн за счет энергосберегающих технологий

Железные дороги Украины за 8 месяцев текущего года, благодаря внедрению энергосберегающих мероприятий, сэкономили 17,5 тыс. тонн условного топлива и энергоресурсов на 81,1 млн грн.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности, железнодорожники сэкономили 28,7 млн кВт/ч электроэнергии, 4,2 тыс. тонн дизельного топлива, 417 тыс. куб. м природного газа, 1,5 тыс. тонн угля, 403 Гкал тепловой энергии.

По словам заместителя генерального директора «Укрзализныци» Николая Сергиенко, в структуре эксплуатационных расходов отрасли энергоресурсы составляют до 21%, однако железнодорожники намерены сократить этот показатель до 10%.

«Результат, к которому мы стремимся, - это уменьшение использования энергоресурсов с 21% до 10%, как минимум. За период с 2000-го энергоемкость железнодорожной отрасли уменьшилась в 2,5 раза. Но это не повод останавливаться на достигнутом. Надо переходить на новые технологии повышения энергоэффективности и снижения энергозатрат», - сказал он.

Н.Сергиенко также отметил, что в структуре расходов основных видов энергоресурсов преобладают электроэнергия и дизельное топливо, а почти 74% расходов энергоресурсов отрасли приходится на тягу поездов.