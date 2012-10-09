Президент подписал закон о финансировании завершения строительства метро в Днепропетровске

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год»

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом дополняется закон о госбюджете статьей, согласно которой предоставление средств Министерством финансов коммунальному предприятию «Днепропетровский метрополитен» Днепропетровского городского совета (за счет кредита, привлеченного государством от Европейского банка реконструкции и развития для реализации проекта «Завершение строительства метрополитена в г. Днепропетровске») осуществляется на безвозвратной основе и на условиях возмещения Днепропетровским городским советом расходов государственного бюджета по обслуживанию кредита, привлеченного государством от ЕБРР для реализации проекта «Завершение строительства метрополитена в г. Днепропетровске», а также при условии внесения Днепропетровским городским советом в государственный бюджет платы за предоставление кредитных средств в размере, установленном Кабинетом министров Украины.

Кроме того, предусмотрено освободить коммунальное предприятие «Днепропетровский метрополитен» от обязательства предоставлять обеспечение выполнения обязательств перед государством по возмещению расходов государственного бюджета, понесенных в связи с получением кредита ЕБРР для реализации вышеупомянутого проекта.

Закон будет способствовать привлечению кредитных средств ЕБРР в размере 152 млн евро на завершение строительства метро в Днепропетровске.

Как сообщал ранее УНИАН, закон был принят Верховной Радой 2 октября.