На ПЖД за 9 месяцев предупреждено 192 случая краж грузов на более 175 тыс. грн

За 9 месяцев 2012 года работники службы военизированной охраны Приднепровской железной предупредили 192 случая краж грузов из поездов на сумму более 175 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

При этом за кражи задержано 153 человека. Чаще всего воры посягали на уголь и металлолом. За январь-сентябрь предупреждены попытки похитить 53,3 тонн угля (задержан 121 злоумышленник), 4,25 т чугуна и 31 т лома (задержано 22 человека), а также предупреждены попытки похитить ферросплавы, минеральные удобрения, металлопрокат, деревянный брус и известь.

Как отметили в службе военизированной охраны, наиболее криминогенными на Приднепровской железной дороге являются участки Синельниково-2 - Синельниково-1 - Вишневецкое, Пятихатки - Верховцево - Воскобойня, Синельниково-1 - Запорожье-Левое, Таврийск - Каховское Море, а также станции Чаплино и Диевка.

Для сохранности грузов и предупреждения их хищения на железной дороге работники службы ВОХР совместно с транспортной милицией проверили 84 пункта приема лома, 18 из которых оказались незаконно действующими, против 4 пунктов в 2011 г.).

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

ПЖД в январе-сентябре перевезла почти 87,155 млн тонн грузов — на 1,2% больше, чем в январе-сентябре 2011 года.