ДЖД введет после реконструкции вокзальный комплекс станции Артемовск-2

Донецкая железная дорога (ДЖД) планирует в ближайшее время ввести после реконструкции вокзальный комплекс станции Артемовск-2.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), ремонт вокзального комплекса в городе Артемовск начался в июле 2012 года.

В планах ДЖД полная реконструкция здания вокзала, ремонт багажного отделения и внешнего туалета, обустройство островной пассажирской платформы. Большая часть работ уже выполнены.

Справка УНИАН. Всего в 2012 году железнодорожники планируют реконструировать 11 вокзалов на общую сумму 73 млн грн. Реконструкция большинства объектов, расположенных на пути скоростных поездов, связывающих города Украины, где проходил чемпионат Европы по футболу, была завершена до начала Евро-2012.

Наиболее масштабные работы были выполнены на Донецком вокзальном комплексе, который после реконструкции может обслуживать более 35 тыс. пассажиров в сутки.

Реконструкции вокзалов, как и подготовка к Евро-2012 проводилась за счет собственных средств железной дороги.

В 2011 году железнодорожники возобновили 6 вокзалов и 8 вокзальных комплексов.