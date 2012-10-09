Приобретение «Киевстаром» акций УРС оптимизирует процесс объединения компаний

Приобретение компанией «Киевстар» акций компании «Украинские радиосистемы» (УРС) вызвано необходимостью оптимизировать процесс объединения компаний. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Киевстар», комментируя выкуп 100% акций УРС компанией «Киевстар».

Как отмечается в комментарии, процесс объединения бизнесов «Киевстар» и «Украинских радиосистем» начат еще в октябре 2010 года, когда такое решение было принято акционерами компаний. Постепенно все услуги мобильной и фиксированной связи, которые предоставляют компании, переводятся под единый бренд «Киевстар», создаются единые процессы клиентского обслуживания, информационные и биллинговые системы. В результате, клиенты мобильной и фиксированной связи получают инновационные услуги и сервис со стороны объединенной компании. Ориентировочно, по данным пресс-службы, объединение бизнесов «УРС» и «Киевстар» продлится до 2013 года, а сегодняшнее «приобретение акций «УРС» вызвано необходимостью оптимизировать этот процесс».

Согласно данным компании «Киевстар», последней приобретены 1 октября 2012 года 100% акций компании «Украинские радиосистемы» у компаний Wintop Management Limited, Crayola Properties Limited,, Cradel Investments Limited, Crisden Holdings Ltd, Cellcroft Holdings Limited (все - Кипр), которым принадлежали пакеты акций УРС в размере 20% каждой.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Количество мобильных абонентов компании составляет более 25,1 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 500 тыс. Общий доход «Киевстара» в 2011 составил почти 13,1 млрд грн.