«Укрпочта» намерена внедрить «единое окно» административных услуг

Украинское госпредприятие почтовой связи «Укрпочта» планирует до 2017 года ввести «единое окно» административных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила генеральный директор «Укрпочты» Оксана Плотникова на презентации Стратегии развития предприятия до 2017 года.

«Человеку не нужно будет ехать в госорганы и стоять в очереди, он сможет прийти к нам. У нас будут подписаны договоры на предоставление административных услуг. Наши люди будут обучены, они смогут давать консультации по правильности заполнения анкет. Мы будем осуществлять ксерокопирование документов, которые вкладываются в этот пакет, и отправлять в госорган, а затем мы будем доставлять заказчику ответ», - сказала она.

По словам О.Плотниковой, в настоящее время «Укрпочта» внедрила пилотный проект по предоставлению административных услуг на базе 40 почтовых отделений в Кривом Роге, а с начала 2013 года намерена распространить это на всю Днепропетровскую область.

В рамках проекта «Укрпочта» предоставляет 5 административных услуг, в том числе получение разрешений на озеленение и уборку зеленых насаждений, а также получение свидетельства инвалида и участника ВОВ для подтверждения социальных льгот.

Кроме того, О.Плотникова сообщила, что Стратегия развития «Укрпочты» предусматривает, в частности, предоставление новых услуг по открытию официального электронного почтового ящика на обновленном сайте «Укрпочты», услугу «гибридной» почты, «единое платежное окно» для всех видов платежей населения, продажу электронной почтовой марки.

По словам О.Плотниковой, внедрение новых услуг позволит «Укрпочте» увеличить доходы предприятия на 50%, прибыль - на 75%, компьютеризировать более 18 тыс. рабочих мест, сократить время обслуживания клиентов в 4 раза и увеличить стандартную скорость доставки письма с 5 до 3 дней, посылок - с 7 до 3 дней, газет - с 2 дней до «день в день», а также увеличить количество передвижных отделений для отдаленных и малонаселенных пунктов.

О.Плотникова отметила, что Стратегия развития «Укрпочты» в настоящее время согласована в устном режиме с руководством Министерства инфраструктуры.

«Она будет в ближайшее время передана для согласования в Мининфраструктуры и утверждена постановлением Кабмина», - сказала она.

Также О.Плотникова сообщила, что стоимость стратегии пока не определена.

«Каждый проект должен себя окупать. Поэтому проекты будут реализовываться за средства «Укрпочты» с возможным привлечением кредитных ресурсов», - сказал она.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года «Укрпочта» планирует увеличить чистую прибыль в 1,5 раза - до 39 млн грн.

Справка УНИАН. Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины. «Укрпочта» предоставляет около 50 видов услуг в 14 тыс. отделений по всей Украине.