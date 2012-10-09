«Борисполь» завершил реконструкцию привокзальной площади терминала «B»

Международный аэропорт «Борисполь» завершил реконструкцию привокзальной площади возле терминала «B».

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, привокзальная площадь возле терминала «B» останется основной транспортной развязкой аэропорта до завершения реконструкции терминала «D», а в будущем будет задействована для трансфера пассажиров терминала «F».

В ходе работ на привокзальной площади провели полную замену асфальтобетонного покрытия, отремонтировали пешеходные тротуары и осуществили обустройство территории. Для увеличения количества мест для парковки две автостоянки объединили, дополнительно оборудовав стоянку для служебного транспорта. По всей территории привокзальной площади установили 10 новых опор высотой 16м с мощными энергосберегающими светильниками.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.

В январе-июне 2012 года аэропорт увеличил обслуживание пассажиров на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 3,834 млн человек, обработку грузов - на 16%, до 16,351 тыс. тонн, обработку почты на 5% - до 2,7 тыс. тонн.