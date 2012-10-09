Янукович одобрил выделение Госслужбе спецсвязи более 230 млн грн
Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Законом предусматривается увеличить на 231641,8 тыс. грн расходы общего фонда государственного бюджета Украины для Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на выполнение бюджетной программы “Развитие и модернизация Государственной системы специальной связи и защиты информации”.
Источником покрытия дополнительных расходов госбюджета предлагается определить увеличение средств, которые перечисляются Национальным банком Украины в госбюджет в соответствии с законом о НБУ.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 2 октября.