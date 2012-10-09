Сейлсхауз группы «1+1 медиа» с 15 октября возглавит Валерий Вареница

Группа «1+1 медиа» объявила о назначении с 15 октября на должность коммерческого директора Валерия Вареницы, ранее возглавлявшего рекламное агентство Mindshare.

Как говорится в сообщении группы, Вареница будет отвечать за продажи во всех медиаактивах Группы и возглавит сейлсхауз «Плюсы».

«Перед Группой стоят очень амбициозные задачи. Мы рады, что один из столпов украинского рекламного бизнеса присоединился к нашей команде. Мы уверены, что очень качественные СМИ Группы недооценены со стороны рекламного рынка. Задача Валерия – изменить такое положение вещей», - комментирует ситуацию Александр Ткаченко, генеральный директор «1+1 медиа»

«Из множества полученных предложений в связи с окончанием контракта в Mindshare, предложение от «1+1 медиа» было самым интересным, т.к. давало возможность попробовать себя в новой роли. Мне не хотелось продолжать работу на рынке, где я проработал 20 лет и мне уже все известно. Для меня важен вызов – что-то новое и необычное. Мне также важно, чтобы с моим приходом произошли кардинальные изменения на рынке телевизионных продаж, уверен мой опыт работы в рекламе будет этому способствовать», - комментирует свое назначение Валерий Вареница.

Справка УНИАН. Сейлсхауз «Плюсы» работает с активами «1+1 медиа» (в том числе с каналами 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС).