В Одесской области легковик столкнулся с микроавтобусом: 1 человек погиб, 5 - травмированы

В Одесской области в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом погиб один и травмированы пять человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 16.50 9 октября неподалёку от села Радостное Ивановского района, на 413 километре автодороги Киев-Одесса произошло столкновение легкового автомобиля Daewoo Sens с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек (водитель легкового автомобиля) и пострадали пять человек (водитель и пассажиры микроавтобуса, граждане Республики Молдова), которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в Радостнянскую участковую больницу.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.