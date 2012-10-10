ПЖД за 9 месяцев отремонтировала 6,846 тыс. вагонов

В течение января-сентября 2012 года в специализированных вагоноремонтных депо Приднепровской железной дороги отремонтировано 6,846 тыс. вагонов, из них 63 - капитально. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

По информации пресс-центра, в вагоноремонтном депо Нижнеднепровск-Узел отремонтировано 1 715 вагонов, станций Батуринская - 139, Мудреная – 1 784, Пятихатки - 609, Пологи - 129, Мелитополь - 363, Запорожье-Левое - 134, Джанкой - 397.

В конце 2011 года «Укрзализныця» определила базовые ремонтные депо для государственных компаний, на баланс которых передали грузовые полувагоны украинских железных дорог - Батуринская, Мудреная, Нижнеднепровск-Узел, Пятихатки, Пологи, Мелитополь, Запорожье-Левое и Джанкой Приднепровской железной дороги. Эти меры приняты для концентрации производственного, финансового и кадрового потенциала для содержания в надлежащем состоянии парка грузового подвижного состава.

Как сообщал УНИАН, в начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров.

Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-сентябре 2012 года перевезла почти 87,155 млн тонн грузов - на 1,2% больше, чем в январе-сентябре 2011 года.