ПЖД за 9 месяцев отремонтировала путей на сумму 405,9 млн грн

Приднепровская железная дорога за 9 месяцев 2012 года отремонтировала 347,3 км пути на сумму 405,9 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, из них модернизировано 70,4 км пути, капитально отремонтировано 83,1 км, средний ремонт выполнен на 80,8 км пути, комплексно-оздоровительный - на 113 км.

По информации пресс-центра, кроме того, на магистрали заменены более 90 комплектов стрелочных переводов и 125 отремонтированы.

Общая стоимость ремонтно-путевых работ за 9 месяцев текущего года составила 405,9 млн грн. В том числе на капитальный ремонт инженерных сооружений направлено 10,74 млн грн, на капремонт земляного полотна - 7,6 млн грн.

За сентябрь 2012 года специалисты службы пути Приднепровской железной дороги разными видами ремонта отремонтировали 67,4 км пути.

На ремонтно-путевые работы в сентябре предприятие направило 89,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров.

Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-сентябре 2012 года перевезла почти 87,155 млн тонн грузов - на 1,2% больше, чем в январе-сентябре 2011 года.