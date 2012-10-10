В ДТП на железнодорожном переезде во Львовской области погиб водитель

В дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде на перегоне Сапежанка-Добротвор во Львовской области 9 октября погиб водитель и травмирована женщина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской железной дороги (ЛЖД), водитель автомобиля "Ситроен-седан" не обратил внимания на запрещающий сигнал светофора, выехал на переезд и был сбит поездом.

Водитель погиб, пассажирка автомобиля с диагнозом трещина черепа и ушиб позвоночника доставлена в больницу г. Каменка-Бугская.

Согласно заключениям ГАИ, вины железной дороги в трагедии нет, вся техника на переезде работала исправно.

В результате ДТП поезд был задержан на 40 минут.

За первое полугодие на железнодорожных переездах ЛЖД зафиксировано 340 случаев нарушения правил дорожного движения, а по вине водителей произошло 12 ДТП, в том числе в пяти из них водители въезжали в сторону поезда.